В Запорожье с 3 сентября пустят электричку через Днепр из-за ремонта проезжей части ДнепроГЭС

Также для перевозки пассажиров дважды в день курсирует теплоход.

Исполнительный комитет Запорожского городского совета договорился с Приднепровской железной дорогой о запуске электропоезда через реку Днепр с 3 сентября из-за повлекшего заторы ремонта проезжей части Днепровской гидроэлектростанции.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Владимир Буряк.

Электричка будет отправляться в 19:06 с левого берега - с вокзала "Запорожье-2" - с остановками на платформах "пл. 174", "пл. 172", "Запорожская сечь" (остров Хортица) и на правом берегу в Хортицком районе "пл. 168", "пл. 166" и на станции "Днепрострой-2".

Буряк также сообщил, что для перевозки пассажиров речным транспортом в районе ДнепроГЭС дважды в день курсирует теплоход с отправлением в 6:50 с правобережного пляжа и в 17:30 - с речного порта (левый берег). Он перевозит около 200 человек за рейс.

Напомним, Запорожье запретило проезд грузового и крупногабаритного транспорта по ДнепроГЭС и организовало перевозки горожан через реку на теплоходах из-за ремонта и транспортных заторов в часы пик. Также для снижения загруженности ДнепроГЭС было прекращено движение троллейбусов.

Ремонт на автодорожном переезде через плотину ДнепроГЭС начали с 10 июня.