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В Хмельницком полицейские остановили "криминальную сходку" из 19 человек

Мужчины праздновали день рождения "вора в законе" с прозвищем "Гули" в одном из комплексов отдыха.

Вчера, 28 августа правоохранители в одном из комплексов отдыха города Хмельницкого прекратили так называемую "сходку" из 19 представителей разных регионов страны, которые имеют широкий круг криминальных связей. Об этом сообщается в пресс-центре МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Целью собрания было празднование дня рождения "вора в законе" по кличке "Гули", а также "проведение интернет-конференции для согласования своих дальнейших преступных действий".

Фото: mvs.gov.ua

19 мужчин доставили в ближайшее отделение полиции для проверки законности их пребывания на территории Украины и возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений.

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, в июне во Львове задержали группу, подозреваемую в продаже наркотиков на территории города и области. Один из задержанных – 27-летний сотрудник полиции. Преступная группа в основном занималась продажей амфетамина и героина. Во время обыска у фигурантов изъяли этих наркотиков на общую сумму 15 тыс. гривен.

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