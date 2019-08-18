Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО

В Николаеве 17 августа оперативники местного уголовного розыска и спецподразделение полиции Хмельницкой области задержали скандального блогера из Бердичева Артура Сороченко.

Об этом пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, Сороченко задержали на съемной квартире, для этого привлекли бойцов спецназа. Выследили блогера николаевские оперативники, которые вели за ним наблюдение.

Издание "Факты" со слов спикера хмельницкой полиции Инны Глеги пишет, что Сороченко везут из Николаева в Хмельницкий, где ему будут избирать меру пресечения.

Сороченко стал известен в связи с публикацией видео, на котором он избивает в Хмельницком ветерана АТО.

"Когда в интернете разместили видео, на котором блогер бьет мужчину, заявившего, что воевал в АТО, нам еще было неизвестно, где это произошло: ни в одной области не было зарегистрировано заявление об этом инциденте", — рассказала "Фактам" спикер полиции Хмельницкой области Инна Глега.

"Предполагалось, что это могло быть в Житомирской области, где зарегистрирован этот блогер, Артур Сороченко. Его личность установили очень быстро, однако ничего не было известно о пострадавшем. Но на видео прозвучало слово «Хмельницкий», поэтому полицейские объехали все места в областном центре, хоть приблизительно похожие на запечатленное в видеоролике. Оказалось, это действительно происходило в нашем городе, и детективы Хмельницкого отдела полиции открыли уголовное производство по хулиганству", - сообщили в полиции.

"Затем видео показали участковым, оперативникам, чтобы установить личность потерпевшего. Это также удалось сделать. Мужчина на видео - житель Хмельницкого. В 2014 году он добровольцем пошёл в АТО, воевал в составе одного из сформированных тогда батальонов теробороны. Сейчас уже демобилизовался. Он рассказал, что инцидент произошел в начале июля. К правоохранителям не обращался, но коль его уже нашли, то решил написать заявление в полицию", - заявила Глега.

Сороченко подозревается в хулиганстве (часть 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины). По этой статье под стражу не берут, поэтому блогер вскоре может оказаться на свободе.

После того, как Сороченко внесли на "Миротворец" он пообещал изнасиловать в неестественной форме куратора проекта нардепа Антона Геращенко.