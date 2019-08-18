Боевики шесть раз нарушили режим тишины на Донбассе в воскресенье

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: неподалеку Пищевика по направлению Верхнеширокинского - из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовка - из ручных противотанковых гранатометов; возле Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза - из стрелкового оружия.

В районе ответственности руппировки "Север" боевиуи дважды обстреляли позиции ВСУ - в районе Новолуганского и неподалеку Луганского.

Напомним, в субботу на Донбассе произошло восемь обстрелов. О потерях среди ВСУ не сообщалось.