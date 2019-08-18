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В субботу на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь

С начала текущих суток произошло уже два обстрела.

В субботу на Донбассе произошло восемь обстрелов, без потерь
Фото: Facebook/Міністерство оборони України

В субботу, 17 августа, в зоне боевых действий на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди украинских военных не было, говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Стрельба велась возле Павлополя, Водяного, Лебединского, Пищевика и Пивденного, боевики использовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

С начала текущих суток произошло еще два обстрела неподалеку от Пищевика и в районе Водяного.

Напомним, 16 августа на Донбассе потерь не было, а в ночь на 15 августа погибли четверо военных.

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