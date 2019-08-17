Российские военные в Крыму случайно запустили ракету "воздух - земля"

Ракета разрушила ангар, уничтожив по пути аппаратуру и еще одну аналогичную ракету.

Российские военные в Крыму в 2017 году случайно запустили управляемую ракету класса "воздух - земля".

Об этом инциденте стало известно только сейчас благодаря судебному разбирательству, пишет "Коммерсант".

Двое техников на военном аэродроме возле города Саки осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим осуществлял вылет истребитель Су-30СМ.

В ходе работ произошло случайное срабатывание, в результате которого авиационная ракета класса «воздух-поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одну аналогичную ракету.

Боевая часть не сработала, но в результате несанкционированного пуска списывать пришлось две Х-29ТД и спецаппаратуру для их проверки. Стоимость каждой ракеты оценили в 18 млн 459 тыс. рублей (почти $280 тыс.), другое уничтоженное оборудование - в 9,5 млн рублей ($140 тыс.).

В отношении военных завели дело по ч. 1 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Напомним, что после оккупации Крыма Россией полуостров стал стремительно милитаризироваться. По оценке МИД Украины, в ближайшие годы количество военных там может достичь 50 тысяч человек. В Крыму размещены четыре дивизиона ракетных систем С-400.