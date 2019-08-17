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ОБСЕ не смогла установить новую видеокамеру у Золотого

Боевики не разминировали территорию, которую хотели посетить наблюдатели.

ОБСЕ не смогла установить новую видеокамеру у Золотого
Фото: EPA/UPG

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 16 августа собиралась найти подходящее место для установки новой видеокамеры в районе участка разведения сил в Золотом, но не смогла этого сделать.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Объединенных сил.

"СММ ОБСЕ планировали посетить участок разведения сил и средств №2 "Золотое" с целью поиска потенциального места размещения камеры СММ ОБСЕ для мониторинга ситуации... Члены незаконных вооруженных формирований РФ не осуществили мероприятий по разминированию, что не позволило техническому персоналу СММ ОБСЕ выполнить запланированные мероприятия на указанном участке разведения", - сказано в нем.

В 2016 году украинская армия и российско-оккупационные войска отводили силы у Золотого, но затем снова вернулись на свои позиции.

Напомним, мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу 21 марта 2014 года на основании запроса от правительства Украины в ОБСЕ и консенсусного решения всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

СММ - это невооруженная гражданская миссия, которая работает во всех регионах Украины. Ее основные задачи - это беспристрастно и объективно наблюдать и отчитываться о ситуации в Украине, а также способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Деятельность миссии в основном сосредоточена на Донбассе.

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