Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу

О потерях не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи Водяного", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов не зафиксировано.

О потерях не сообщается.

Напомним, за прошедшие двое суток на Донбассе погибли четыре человека, хотя официально сообщили только об одном.