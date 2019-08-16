СБУ отстранила сотрудников, упустивших наркобарона в "Борисполе"

Служба безопасности Украины проводит служебное расследование по факту побега из международного аэропорта "Борисполь" гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера, которого готовили к экстрадиции.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"Сотрудники, отвечающие за выполнение этих мероприятий, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки. Представители СБУ, которые непосредственно участвовали в процедуре экстрадиции, сейчас дают пояснения Управлению внутренней безопасности СБУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативные подразделения спецслужбы проводят работу по розыску и задержанию иностранного гражданина.

Напомним, израильтянин Амос Дов Сильвер сбежал от правоохранителей в аэропорту "Борисполь" во время депортации в Израиль. В аэропорту с него сняли электронный браслет после чего он зашел в дьюти-фри и скрылся.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Известно, что сеть TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах, была основана им в 2017 году. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.