В субботу в Киеве до +21 градуса, днем кратковременные дожди

В субботу, 17 августа, в Киеве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +19…+21 градус.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Сумской области +10…+15 градусов, днем +17…+24 градуса.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем кое-где грозы, только в Винницкой и Кировоградской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, в Днепропетровской области +10…+15 градусов; днем +18…+24 градуса, в Кировоградской и Днепропетровской областях +20…+26 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, умеренные, местами существенные дожди с грозами, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.В Ялте ночью местами кратковременный дождь, кое-где гроза, днем без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

16 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.