Бекиров из-за болей в спине не смог перейти из камеры в помещение для суда, - Денисова

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров не смог принять участие в заседании оккупационного верховного суда Крыма из-за сильных болей в спине. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Фейсбуке.

В четверг, 15 августа, крымский суд должен был определить, какой из местных судов будет рассматривать дело Бекирова, но заседание перенесли.

Бекиров, который содержится в Симферопольском СИЗО, должен был участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции. Для этого ему необходимо было прийти из камеры в специально оборудованное для этого помещение на территории СИЗО, но из-за боли в спине он не смог этого сделать.

По той же причине два дня назад Бекиров не встретился со своим адвокатом.

Заседание оккупационного суда перенесено на 20 августа.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупанты ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

В конце июля Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск.