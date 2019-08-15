СБУ перекрыла незаконные пассажирские перевозки из "ЛНР" на подконтрольную территорию

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконные пассажирские перевозки из временно оккупированных районов Луганщины на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Стаханова, которые имели украинские разрешительные документы для осуществления международных перевозок с бессрочным сроком действия. Позже дельцы зарегистрировались как субъекты хозяйствования в "ЛНР". По оперативной информации, злоумышленники платили "налоги и сборы" в "бюджет" боевиков.

Для осуществления незаконных перевозок они привлекли 8 жителей Стаханова и Харькова как водителей. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска.

Во время санкционированных следственных действий в Харькове в жилых помещениях и транспортных средствах фигурантов производства правоохранители изъяли документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

Сейчас следователями СБУ двум участникам незаконных перевозок сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, а также наложен арест на транспортное средство.

Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.