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Подозреваемого в убийстве кировоградской школьницы взяли под стражу

Мужчина арестован на два месяца без права внесения залога.

Ленинский районный суд Кропивницкого взял под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней Дианы Хриненко. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Фото: Гречка.инфо

Суд арестовал мужчину на 60 суток без права внесения залога.

Местные издания сообщают, что подозреваемый - 27-летний житель области Николай Середницкий. Он не признает своей вины в убийстве девушки.

Фото: Национальная полиция

Избирая меру пресечения, прокурор сообщил, что автомобиле подозреваемого нашли следы крови погибшей девушки. Кроме того, у Середницкого уже есть судимость - за угон автомобиля.

Напомним, несовершеннолетняя Диана Хриненко пропала в своем родном селе Субботцы в Кировоградской области в ночь на 24 августа 2018 года. Перед исчезновением она говорила по телефону со своим парнем, и успела крикнуть ему, что ранена и что находится недалеко от дома.

Следы одежды погибшей девушки и скелет обнаружили только весной этого года. Подозрение в убийстве упало на двух местных жителей. Одного из подозреваемых два дня назад депортировали из Польши за административное нарушение.

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