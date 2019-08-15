Только одна школьница сдала все три теста ВНО на 200 баллов

Во внешнем независимом оценивании 2019 года только один участник тестирования получил 200 баллов по трем предметам. Об этом сегодня сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

"У нас есть один участник, который зарегистрировался на три предмета и получил три оценки в 200 баллов. Это девушка из обычной харьковской школы. Есть 8 участников, которые получили по 200 баллов по двум предметам ", - сказал Бойко.

В общем по данным УЦОКО, 200 баллов получили 98 участников тестирования по математике, 17 - по украинскому языку и литературе, 36 - по английскому языку, 13 - по истории Украины, 26 - по биологии и 77 участников тестирования по химии.

Бойко отметил, что по заявлениям абитуриентов тесты переводят на разные языки. в этом году наибольшее количество тестов на русском попросили участники оценивания по физике - 10,9% участников. 8,3% участников сдавали на русском тестирование химии, 8,6% участников - по математике, 6% - по географии, 6,6% - по биологии, 3,4% - истории Украины.

Перевод тестов ВНО на венгерском языке пригласили: по истории Украины, математике и физике - 0,2% участников этих тестирований, по биологии - 0,5%, по химии и географии - 0,1% тестирование.

Всего участие в основной сессии по украинскому языку и литературе приняли 338 860 человек, по истории Украины - более 222 тыс. человек, по математике - более 155 тыс. человек.