Сообщается, что дорогу не перекрывали.

В Киеве на улице Лютеранской, возле здания Офиса президента, из-за проблем с коммуникациями провалился асфальт.

Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-секретарь коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Провал случился из-за коммуникаций, каких именно коммуникаций - сейчас устанавливают", - сообщила она.

По данным корпорации, провал случился около 7:00, но дорогу не перекрыли.

Обновление. Коммунальщики "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение трубопровода на ул. Лютеранской, сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

"15 августа в 10:50 обнаружено повреждение трубопровода по адресу: ул. Лютеранская, 23 в результате повреждения произошел провал асфальта. Пострадавших нет. Сейчас повреждение локализовано. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Поставка горячей воды будет возобновлена сразу после окончания всех работ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что диаметр поврежденной трубы - 400 мм. Трубопровод был введен в эксплуатацию в 1964 году.

Напомним, 19 июля Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог в Украине. По мнению президента, начать следует с капитального ремонта 24 тысяч километров основных магистралей. На это нужно 150 млрд грн и еще 15 млрд ежегодно на поддержание их в надлежащем состоянии.