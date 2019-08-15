Непогода обесточила 151 населенный пункт в пяти областях Украины

По состоянию на утро 15 августа в результате осложнения погодных условий обесточен 151 населенный пункт в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Черниговской области обесточен 61 населенный пункт, во Львовской – 34, Тернопольской – 25, Черновицкой – 19 и Волынской 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, остаются частично разрушенными 174 крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, за предыдущие сутки сильный ветер снял кровлю с 9 школ и десятков жилых домов в 4 областях. Кроме того, произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях.