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Непогода обесточила 151 населенный пункт в пяти областях Украины

Остаются разрушенными 174 крыши зданий в трех областях.

Непогода обесточила 151 населенный пункт в пяти областях Украины
Фото: dsns.gov.ua

По состоянию на утро 15 августа в результате осложнения погодных условий обесточен 151 населенный пункт в пяти областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В Черниговской области обесточен 61 населенный пункт, во Львовской – 34, Тернопольской – 25, Черновицкой – 19 и Волынской 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, остаются частично разрушенными 174 крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, за предыдущие сутки  сильный ветер снял кровлю с 9 школ и десятков жилых домов в 4 областях.  Кроме того, произошло обесточивание 205 населенных пунктов в 5 областях.

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