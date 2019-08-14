Российский суд отказал политзаключенному Кольченко в досрочном освобождении

Суд города Копейск Челябинской области России отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко в досрочном освобождении после того, как он подал ходатайство о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии.

Выездной суд состоялся в колонии № 6 в Копейске 31 июля, передает "Громадське".

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что моя мама уже достигла пенсионного возраста, не работает и не имеет возможности меня содержать. Кроме того, в силу возраста она очень нуждается в моей моральной, физической и, что важно, - материальной помощи. Я молодой и работоспособный. Я хочу и могу и продолжать дальнейшее обучение и работать. Я не боюсь физического труда. Вместо того, чтобы жить за счет налогоплательщиков, я мог бы себя содержать", - подчеркнул Кольченко.

Он просил суд учесть, что с момента его задержания числится на контроле у медицинских работников СИЗО и ИК-6 в связи с дефицитом массы тела. "Устранить эту патологию в условиях колонии при отсутствии дополнительного белкового питания невозможно. Таким образом, эта проблема может перерасти в хроническое заболевание и иметь необратимые последствия", - добавил политзаключенный.

Кольченко назвал принудительные работы "одним из возможных шагов к адаптации в обществе", а также заявил, что его дальнейшее пребывание в заключении мешает ему продолжать обучение в Таврическом национальном университете.

Суд свой отказ мотивировал тем, что имеют место нарушения режима в колонии и со стороны Кольченко и взыскания в его адрес.

Российский правозащитник Николай Щур назвал отказ суда "исключительно политическим решением". Правозащитники подали апелляцию. Рассмотрение апелляции должно состояться в течение месяца, однако перспектив правозащитник не видит.

Напомним, активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20. Оба отрицают свою вину.