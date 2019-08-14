Российским ученым "рекомендуют" ограничить контакты с иностранными коллегами

Ученым "рекомендуют" получать от начальства разрешения на встречи с иностранцами и писать отчеты.

Министерство образования и науки РФ выдало приказ, существенно ожесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами. Об этом сообщает «Медуза».

Данный приказ предусматривает, что российские научные организации должны будут за пять дней уведомить Минобрнауки о встрече с коллегами-иностранцами, предоставив список участников. На встрече с иностранцем должны присутствовать как минимум двое российских ученых.

Если ученый хочет встретиться с иностранным коллегой в нерабочее время, он должен получить разрешение от руководителя, а после встречи предоставить отчет с кратким описанием разговора, приложив к нему сканы паспортов участников.

Если встреча проходит в российской научной организации, в ней должны присутствовать не менее двух ученых из России. При таком посещении иностранцы могут использовать «записывающие и копировальные устройства» только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

В Министерстве образования и науки РФ сообщили, что приказ «носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику». Кроме того, в министерстве добавили, что за рубежом российские ученые также «сталкиваются с определенными ограничениями и ужесточением при посещении организаций и ведомств».

Российские ученые уже назвали этот приказ непродуманным и попросили наказать тех, кто его придумал. Научная журналистка Ирина Якутенко сравнила приказ с ограничениями, которые существовали во времена СССР.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о таком приказе, но если это правда, то это перебор: «Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор», – отметил Песков.

Напомним, 11 августа член Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что "зарубежные силы" с помощью видеохостинга YouTube провоцировали участников митинга в Москве 10 августа на незаконные действия.

По его словам, инструментами распространения информации стали сайт посольства США, "Голос Америки" и YouTube-каналы.