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Киевлянам-льготникам выплатят по 280-500 гривен помощи ко Дню независимости

Финансовую поддержку получат 336 430 жителей Киева.

Киевлянам-льготникам выплатят по 280-500 гривен помощи ко Дню независимости
Фото: Первый запорожский

Киевская городская государственная администрация выплатит единоразовую материальную помощь в размере от 280 до 500 гривен 336,4 тыс. киевлянам по случаю Дня независимости. Об этом говорится в пресс-центре КГГА.

"По случаю празднования Дня независимости Украины в 2019 году отдельным категориям социально незащищенных слоев населения города Киева будет предоставлено одноразовую адресную социальную материальную помощь. В общем, получат такую финансовую поддержку 336 430 жителей Киева", - сказано в нем.

Материальную помощь получат киевляне 21 льготной категории, а также внутренне перемещенные лица, которые находятся на учете и фактически проживают в Киеве.

Помощь будет предоставлена в размере 500, 330, 300, 290 и 280 грн, в зависимости от категории. 

В частности, помощь в размере 500 гривен выплатят: детям-сиротам; членам семей погибших во время участия в Революции достоинства или Антитеррористической операции (вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания), а также пропавшим без вести и добровольцам-участникам АТО; членам семей погибших Героев Украины; праведникам Бабьего Яра; реабилитированным после репрессии и членам их семей, которых принудительно переселили; участникам народного ополчения в Киеве в 1941 году; родителям, матерям погибших военнослужащих срочной военной службы.

Напомним, праздничные мероприятия на День независимости начнутся в 9:30 с памятной церемонии у креста на месте гибели Героев Небесной сотни в Киеве. Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг, а военный хор исполнит гимн Украины.

Также состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

 В 11:00 начнется марш защитников Украины при участии ветеранов, военного парада в этом году не будет.

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