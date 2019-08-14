Для украинцев отменили визы в Доминику

Виза не нужна, если находится в стране до 90 дней.

Кабинет министров Украины утвердил оглашение с правительством Содружества Доминики об отмене виз на срок пребывания в стране до 90 дней. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

Предусмотрено, что граждане государств сторон этого соглашения въезжают, пребывают, пересекают территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней на протяжении 180 дней.

Если граждане государств-подписантов намерены ехать на срок более 90 дней, независимо от цели поездки, то они должны получить визу, которая оформляется без уплаты сбора, в дипломатическом представительстве или консульстве государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Содружество Доминики - государство на одноимённом острове вулканического происхождения из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. На острове территорией 754 кв. км проживают около 73,6 тыс. жителей.

Напомним, в конце мая 2019 года Миграционная служба Мексики констатировала отсутствие препятствий для безвизового режима с Украиной.