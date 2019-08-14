В Донецке из-за тройного ДТП с маршруткой погибли дети

Водитель маршрутки и его пассажиры не пострадали.

В оккупированном Донецке произошло тройное ДТП с участием двух легковых автомобилей и маршрутки. В результате аварии погибло четверо человек, из них двое детей. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на сайт оккупационной администрации Донецка.

13 августа легковой автомобиль Mazda-6, в котором находилось пять человек, столкнулся с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем Geely, где было шесть человек, из них трое детей. После этого автомобиль Geely столкнулся с маршруткой "Рута".

Еще до приезда скорой помощи, скончалось двое детей мальчик 2013 и девочка 2012 годов рождения, которые на момент аварии находились в автомобиле Geely.

Прибывшие на место ДТП спасатели эвакуировали из Geely пострадавшую женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи.

Водитель маршрутного такси и пассажиры не пострадали.

Вечером в больнице от полученных травм скончалось еще двое пассажиров Mazda: мужчина 1991 года рождения и женщина, приблизительно 35 лет, чьи анкетные данные еще устанавливаются.

Также с травмами различной степени тяжести госпитализировано 6 человек, из них один ребенок.

Напомним, в Глевахе 11 августа произошло смертельное ДТП. На скоростной одесской трассе водитель Volkswagen не заметил маршрутку, остановившуюся на красный свет в сторону Киева.

Два человека в легковушке погибли мгновенно, 13 пассажиров маршрутки получили травмы.