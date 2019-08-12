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В Харькове произошло ДТП с участием патрульной машины

По предварительному диагнозу полицейские получили ушибы, один из них – рваную рану.

В Харькове произошло ДТП с участием патрульной машины
Кадр из видео

В Харькове на проспекте Науки, 66 во время преследования машины произошло ДТП с участием трех автомобилей, в том числе и патрульного Toyota Prius. В результате травмированы двое полицейских. Об этом сообщает "UA: Харьков" со ссылкой на пресс-секретаря патрульной полиции Харькова Карину Курбанову.

11 августа в 22:40 столкнулось три автомобиля: Opel Astra, Daewoo Lanos и Toyota Prius.

По предварительной информации, водитель авто Opel Astra нe реагировал на требования полицейских об остановке и продолжал движение. Во время преследования Opel врезался в Daewoo Lanos, а Prius врезался в Opel в результате которого пострадали полицейские.

Известно, что служебный автомобиль Toyota Prius двигался с включенными звуковыми и проблесковыми спeцсигналами.

«В больницу доставили двух пассажиров Toyota Prius. Это патрульные, которые ехали в служебном автомобиле. Предварительный диагноз врачей - ушибы. Также у одного из полицейских - рваная рана подбородка», - рассказала пресс-секретарь.

Обстоятельства аварии сейчас выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, в июле в Харькове произошло ДТП, в результате которого патрульные сбили на пешеходном переходе 59-летнюю женщину и 3-летнего мальчика. Осуществляя поворот в сторону проспекта Петра Григоренко на пешеходном переходе патрульный автомобиль наехал на женщину, рядом с которой шел ребенок.

Пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом ссадины колен у женщины и повреждение мягких тканей у мальчика.

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