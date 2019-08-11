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В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась

Водитель во время поездки "отвлекся на детей".

В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Фото: скрин видео

На Московской кольцевой автомобильной дороге вечером 10 августа взорвался и сгорел электромобиль Tesla, столкнувшийся перед этим с эвакуатором.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу госавтоинспекции по Москве.

По неофициальным данным, в результате аварии травмы получили владелец машины и двое его детей. Указывается, что в момент взрыва их в салоне машины не было.

РЕН ТВ утверждает, что Tesla ехала на автопилоте. Сообщается, что водитель во время поездки "отвлекся на детей".

"Несмотря на аварию и скорость врезания, все пассажиры остались живы, включая двоих детей 9 и 10 лет. Водитель сломал ногу и выбирался из машины сам через задние двери, ему помогали прохожие", - сообщает tjournal.ru.

Согласно информации СМИ, пассажиры Tesla получили травмы в результате столкновения, но не пожара. Он возник уже после ДТП: на видео очевидца можно наблюдать, что загоревшаяся машина позднее взорвалась.

Ранее сообщалось, что автомобиль Tesla на автопилоте сбил российского робота на выставке в Лас-Вегасе.

В июне в Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla. Электрокар влетел в водовоз под Киевом. Пассажирка, которая сидела на переднем сидении Tesla, от полученных травм погибла еще до приезда медиков.

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