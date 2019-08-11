Йеменские сепаратисты захватили контроль над временной столицей

Фото: EPA/UPG

Военизированные отряды йеменских сепаратистов, поддерживающих Южный переходный совет (ЮПС) и выступающих за независимость южной части Йемена, заявили о взятии под контроль города Аден.

Об этом пишет BBC.

Они захватили президентский дворец "Эль-Маашик", здание министерства внутренних дел и казармы сил действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади.

ЮПС требует отстранить его от власти.

Правительство Йемена в свою очередь объявило захват Адена переворотом.

Аден был временной столицей правительства Йемена, так как официальная столица Сана с 2015 года находится под контролем повстанцев-хуситов.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году Аден был столицей Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге.

Столкновения в Адене начались в четверг, 8 августа. За три дня в городе погибли 40 человек, более 250 получили ранения, говорится в специальном докладе координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде. По данным властей Йемена, погибли больше 70 человек.

ЮПС поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в активное участие в Йеменской войне на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади, в то время как основной противник Эр-Рияда Иран - на стороне повстанцев-хуситов.