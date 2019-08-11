Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
Вице-премьер Италии вступил в перепалку с Ричардом Гиром из-за мигрантов
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
​В Полтавской области маршрутка попала под автобус, погибла харьковская балерина и ее муж (обновлено)
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
В Москве Tesla на автопилоте столкнулась с грузовиком и взорвалась
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Глава таможенной службы Нефьодов сегодня женился по услуге "Брак за сутки"
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
Боевики отдали два украинских завода на оккупированной территории российским компаниям
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
В Глевахе иномарка врезалась в маршрутку: двое погибших и более 10 пострадавших
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Индиец утопил подаренный родителями BMW, потому что хотел Jaguar
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
​На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнули беспорядки, есть пострадавшие
ГлавнаяМир

Йеменские сепаратисты захватили контроль над временной столицей

Правительство объявило захват Адена переворотом.

Фото: EPA/UPG

Военизированные отряды йеменских сепаратистов, поддерживающих Южный переходный совет (ЮПС) и выступающих за независимость южной части Йемена, заявили о взятии под контроль города Аден.

Об этом пишет BBC.

Они захватили президентский дворец "Эль-Маашик", здание министерства внутренних дел и казармы сил действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади.

ЮПС требует отстранить его от власти.

Правительство Йемена в свою очередь объявило захват Адена переворотом.

Аден был временной столицей правительства Йемена, так как официальная столица Сана с 2015 года находится под контролем повстанцев-хуситов.

До объединения северной и южной частей Йемена в 1990 году Аден был столицей Народной Демократической Республики Йемен, которая существовала на юге.

Столкновения в Адене начались в четверг, 8 августа. За три дня в городе погибли 40 человек, более 250 получили ранения, говорится в специальном докладе координатора гуманитарной помощи ООН в Йемене Лиз Гранде. По данным властей Йемена, погибли больше 70 человек.

ЮПС поддерживается Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудовская Аравия со своими союзниками принимает в активное участие в Йеменской войне на стороне президента Абд-Раббу Мансура Хади, в то время как основной противник Эр-Рияда Иран - на стороне повстанцев-хуситов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также