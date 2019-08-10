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На марш равенства в польском Плоцке вышли около тысячи человек

Прайд-парад охраняет кордон полиции.

На марш равенства в польском Плоцке вышли около тысячи человек
Фото: EPA/UPG

В польском Плоцке в субботу, 10 августа, более 2 тысяч человек вышли на первый в городе прайд-парад против дискриминации сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и других меньшинств. Об этом сообщает "Немецкая волна".

На акции присутствовали польские политики, среди которых Роберт Бедронь, глава оппозиционной партии "Весна" (Wiosna) и один из первых политиков в стране, который открыто заявляет, что является геем.

Для защиты от возможных атак прайд-парад состоялся в окружении полицейского кордона: в центре города на акцию протеста против прайда собрались противники ЛГБТ. Во время акции состоялось несколько небольших столкновений демонстрантов с полицией, в результате столкновений никто не пострадал.

Издание отмечает, что на первом гей-параде в польском Бялостоке три недели назад радикально настроенные группы людей забросали участников марша камнями и бутылками, несколько человек получили травмы.

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