В России сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Испытания российской ракеты, которая взорвалась 8 августа, проходили на морской платформе.

Как сообщает "Интерфакс", после взрыва несколько человек были отброшены в море. Их не объявляли погибшими до тех пор, пока оставалась надежда их найти. Якобы поэтому о гибели пятерых сотрудников "Росатома" сообщили только спустя два дня.

Изданию РБК в "Росатоме" заявили, что взрыв ракеты произошел уже после испытаний - произошло возгорание топлива с последующей детонацией. Погибшие сотрудники ядерной корпорации занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты.

"Имело место стечение факторов, что нередко происходит при испытаниях новых технологий. Наши сотрудники, безусловно, были осведомлены о важности и потенциальной опасности проводимых работ, специалисты работают в условиях потенциального риска, присущего всем испытаниям", - сказали в российской корпорации.

Напомним, 8 августа 2019 года в Минобороны РФ сообщили о взрыве на территории военного полигона в Архангельской области, в результате которого два человека погибли.

Взрыв произошел в нескольких десятках километров от Северодвинска. После аварии на сайте администрации города опубликовали сообщение о кратковременном повышении радиационного фона. В нем говорилось, что на момент публикации фон нормализовался и показания датчиков не превышают максимально допустимых. Однако позже сообщение удалили, а в пресс-службе городской администрации заявили, что это было сделано, "потому что ситуацией занимается Минобороны".

Через два дня, 10 августа, "Росатом" признал, что взрыв произошел на установке с источником радиации, и сообщил о гибели пятерых своих сотрудников.