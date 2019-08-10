В Кыргызстане арестовали телеканал экс-президента Атамбаева

Суд в Кыргызстане наложил арест на телеканал "Апрель" и другие активы, связанные с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Об этом пишет издание "24.kg".

Под арест попало офисное здание Атамбаева "Форум" и расположенный там телеканал "Апрель".

Генеральный директор телеканала Дмитрий Ложников рассказал "Настоящему Времени", что перед этим телеканал "Апрель" отключили от эфира по всей территории Кыргызстана.

"Мы намерены продолжать работать. Телеканал "Апрель" существует, его знают, и для того, чтобы он работал, не обязательно иметь здание, офис – мы можем работать где угодно, в любых условиях", - заявил он.

Арест произошел вечером 9 августа.

Напомним, что Атамбаева лишили неприкосновенности из-за обвинений в коррупции. Его неоднократно вызывали на допрос как свидетеля по одному из коррупционных дел, но он категорически отказывался приходить.

Вечером 7 августа за Атамбаевым пришел спецназ. Его соратникам удалось отбить первую атаку. Днем 8 августа Атамбаев с соратниками собирались прибыть на митинг в Бишкек, но перед самым их выездом был начат второй штурм.

После переговоров он согласился сдаться властям, и сейчас находится в СИЗО.