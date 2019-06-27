Экс-президента Кыргызстана Атамбаева лишили неприкосновенности

Генпрокуратура страны обвинила его в коррупции, превышении должностных полномочий и незаконном обогащении.

Парламент Кыргызстана проголосовал за лишение Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. За соответствующее постановление голоса отдали 103 депутата, шестеро депутатов проголосовали против. Всего на заседании было зарегистрировано 109 депутатов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Таким образом, следственные органы получили право на допрос и задержание Атамбаева.

Как сообщалось, ранее, Генпрокуратура обнаружила в его действиях признаки коррупции, превышения должностных полномочий и незаконного обогащения. Сам Атамбаев обвинения в свой адрес называет абсурдными. По его мнению, обвинения были выдвинуты властями "в целях устранения политического оппонента".

Ранее генеральный прокурор Откурбек Джамшитов зачитал депутатам обвинительное заключение. По его словам, надзорный орган нашел признаки тяжких преступлений не во всех пунктах, указанных членами депутатской комиссии. В частности, обнаружены признаки особо тяжкого преступления в приобретении Атамбаевым участка площадью 2,7 га в селе Кой-Таш под строительство дома. Кроме того, Генпрокуратура обнаружила признаки особо тяжкого преступления в действиях Атамбаева при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Всего надзорный орган нашел основания к пяти обвинениям из шести.

Для снятия неприкосновенности с Атамбаева должны были проголосовать не менее 80 депутатов.

Напомним, Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 год, после чего его сменил Сооронбай Жээнбеков.

17 июня 2019 года специальная депутатская комиссия парламента Кыргызстана выдвинул ему обвинения.