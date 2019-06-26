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Парламентская ассамблея НАТО не планирует возвращать делегацию РФ, - Мун

"ПА НАТО никак не может влиять на решения ПАСЕ".

Парламентская ассамблея НАТО не планирует возвращать делегацию РФ, - Мун
Мадлен Мун
Фото: galinfo.com.ua

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать статус наблюдателя делегации Федерального Собрания России.

Об этом заявила президент ПА Альянса Мадлен Мун, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии (весенней сессии ПА НАТО в Братиславе, - ред.) мы четко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твердая позиция", - сказала она после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мун подчеркнула, что она может комментировать только решения ПА НАТО, свои решения или своих коллег. При этом она отметила, что Парламентская ассамблея НАТО никак не может влиять на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Делегация Федерального Собрания РФ в ПА НАТО действовала с 1994 года. Российская делегация, обладая статусом ассоциированного члена, имела право выступать, вносить поправки в резолюции, декларации и другие документы Ассамблеи, участвовать в их обсуждении, но не имела права голоса. После российской агрессии в Украине ПА НАТО прекратила сотрудничество с парламентом РФ.

Напомним, в 2020 году сессия Парламентской ассамблеи НАТО пройдет в Киеве. Украина представлена в Ассамблее в качестве ассоциированного члена.

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