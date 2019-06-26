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Президент Шри-Ланки подписал четыре смертных приговора

Обвиненных казнят "в ближайшее время" - впервые с 1976 года.

Президент Шри-Ланки подписал четыре смертных приговора
Фото: phototraveling.ru

В среду президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена заявил, что правительство готовит план возобновления смертной казни за преступления, связанные с наркотиками. Об этом пишет агентство Reuters.

"Я уже подписал смертную казнь на четверых осужденных. Это будет осуществлено в ближайшее время, и мы уже определили дату", - сказал Сирисена журналистам в Коломбо, не уточняя дату или имена осужденных.

Смертная казнь разрешена законодательством острова, однако не применяется уже много лет, - наивысшей мерой наказания сейчас является пожизненное заключение.

Последняя казнь в Шри-Ланке была 43 года назад, и последний палач Шри-Ланки в 2014 году ушел в отставку, так как никого не казнил, ссылаясь на стресс после того, как впервые увидел виселицу. Еще один исполнитель высшей меры наказания, нанятый в прошлом году, еще ни разу не появлялся на работе.

В 2004 году правительство страны заговорило об использовании смертной казни для преступников, обвиненных в изнасиловании, незаконном обороте наркотиков и умышленные убийства с применением оружия.

Напомним, в апреле этого года на Шри-Ланке произошла самая масштабная террористическая атака с момента окончания гражданской войны 10 лет назад. В результате восьми взрывов, которые прогремели в церквях и отелях, погибли 253 человека, еще 485 человек получили ранения. Власти страны заявили о ликвидации всех подозреваемых в организации взрывов.

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