Часть Лондона и юго-восток Англии остались без электричества

Сбой электроснабжения затронул около миллиона человек по всей Британии.

Массовое отключение электроэнергии произошло вечером 9 августа в некоторых районах Лондона и на юго-востоке Англии из-за сбоя в работе национальной энергосистемы страны.

Об этом сообщает ВВС.

"Мы осведомлены об отключении электроэнергии, затронувшем значительную часть Лондона и юго-востока. Мы полагаем, что это произошло из-за сбоя в работе Национальной энергетической сети", - говорится в Твиттере оператора энергосетей UK Power Network.

Позднее энергетическая компания National Grid заявила, что причиной отключения был сбой в работе двух генераторов. Поставщики энергии сообщили, что сбой затронул около миллиона человек по всей Британии.

В управляющей транспортной системой британской столицы компании Transport for London сообщили, что сбой затронул работу уличного освещения и светофоров, а также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта.

По данным Рейтер, сбой затронул железнодорожные линии, которыми управляют компании Thameslink, Southern и Gatwick Express, а также некоторые линии лондонской подземки.