Фото: zp.dsns.gov.ua

В Запорожье во время заправки грузового автомобиля "Газель" взорвался газовый баллон, установленный на машине.

О происшествии на АЗС по улице Донецкое шоссе сообщила пресс-служба местного управления ГосЧС.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 5:20. До их приезда сотрудники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электричество и отогнали автомобиль, стоявший рядом, на безопасное расстояние.

В 5:38 пожарные потушили огонь.

Водитель машины получили ожоги ног и был госпитализирован.

Причина пожара устанавливается.

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua

Фото: zp.dsns.gov.ua