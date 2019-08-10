В Запорожье во время заправки грузового автомобиля "Газель" взорвался газовый баллон, установленный на машине.
О происшествии на АЗС по улице Донецкое шоссе сообщила пресс-служба местного управления ГосЧС.
Спасатели получили сообщение о пожаре в 5:20. До их приезда сотрудники АЗС перекрыли подачу газа, отключили электричество и отогнали автомобиль, стоявший рядом, на безопасное расстояние.
В 5:38 пожарные потушили огонь.
Водитель машины получили ожоги ног и был госпитализирован.
Причина пожара устанавливается.