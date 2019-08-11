В России обвинили "зарубежные силы" в подстрекательствах через YouTube

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что "зарубежные силы" с помощью видеохостинга YouTube провоцировали участников митинга в Москве 10 августа на незаконные действия.

Об этом он сказал в комментарии РБК.

По его словам, в возглавляемую им комиссию по защите суверенитета поступили данные, что "целый ряд граждан стали получать информацию, которую они не запрашивали, из источников, на которые они не подписаны". Он утверждает, что "информация носила подстрекательский характер и призывала к противоправным действиям" - в частности, выходить за пределы площади Сахарова (где был согласован митинг) и двигаться в сторону администрации президента.

"Ресурс, с которого это подавалось, как известно, принадлежит американцам", — сообщил Климов.

По его словам, инструментами распространения информации стали сайт посольства США, "Голос Америки" и YouTube-каналы. "Было написано, что сначала будет согласованная акция, потом, скорее всего (likely), — несогласованная. Рассказывалось, куда они потом пойдут. То ли наши оппозиционеры у них этот сценарий брали, то ли, наоборот, сами им его дали", — отметил сенатор.

На фоне слов представителя Совфеда Роскомнадзор потребовал от Google "прекратить использование YouTube для рекламирования незаконных массовых мероприятий".

По информации Роскомнадзора, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях", которые в том числе направлены на срыв выборов в РФ.

Если Google не примет должные меры, это будет расценено как "вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов", указано в сообщении.

Напомним, 10 августа в Москве состоялся крупнейший за восемь лет протестный митинг. Он был согласован с властями и прошел спокойно, но после его окончания часть людей направилась к зданию администрации президента. Там были задержаны 256 человек.