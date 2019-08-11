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​В Полтаве выявили водителя с превышением дозы алкоголя в 16 раз

Драггер показал 3,17 промилле.

Патрульные полицейские в Полтаве выявили водителя, у которого в крови было 3,17 промилле алкоголя.

Об этом говорится в фейсбуке патрульной полиции.

Фото: facebook.com/poltavapolice

10 августа около 13 часов дня полицейским поступил вызов о ДТП на улице Довженко - водитель ВАЗ 2105 не предоставил преимущества автомобилю Daewoo Lanos.

Столкновение было незначительным, повреждений почти не было, поэтому водитель Daewoo собирался продолжить движение. В последний момент он заметил, что от другого участника несет алкоголем. Мужчина вызвал патрульных и не позволил водителю ВАЗа покинуть место ДТП.

Полицейские предложили мужчине пройти тест на опьянение. Результат показал, что содержание алкоголя в его крови превышает допустимую норму более чем в 16 раз - 3,17 промилле.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения патрульные составили на водителя административный протокол по ч.1 ст.130 КуоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Также вынесли протокол по ч.1 ст.130 КУоАП (управление автомобилем без необходимых документов).

От оформления ДТП водители отказались.

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