​В субботу на Донбассе произошло 13 обстрелов, один боец ранен, еще один погиб

10 августа в зоне боевых действий на Донбассе произошло 13 обстрелов, один боец ранен, еще один погиб.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

Имя погибшего - Роман Романенко.

Обстрелы произошли возле Пищевика, Гнутово, Лебединского, Авдеевки, Опытного, Светлодарска, Луганского, Катериновки, Новолуганского.

Напомним, что 9 августа было шесть обстрелов, без потерь среди украинских военных.