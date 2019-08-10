19-летний житель Кривого Рога получил 3 года тюрьмы условно за сообщение о минировании

В апреле парень сообщил в полицию о минировании местного монастыря..

Криворожский Октябрьский районный суд приговорил к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год, 19-летнего жителя Кривого Рога за ложное сообщение о минировании Свято-Покровского женского монастыря. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 259 УК Украины - заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

10 апреля 19-летний парень позвонил на линию "102" и сообщил о минировании монастыря на улице Курчатова. В монастыре и на прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили. Во время звонка молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в начале августа в Запорожье полиция задержала 29-летнего мужчину, угрожавшего подрывом "ДнепроГЭС".