На Apple подали в суд за прослушку пользователей Siri

В соглашении Apple говорится, что компания может начать запись после слов «Привет, Siri», однако помощник может быть активирован и другими действиями.

В США подали коллективный иск в суд на корпорацию Apple из-за прослушки разговоров пользователей голосового помощника Siri. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Истец, который представляет интересы несовершеннолетнего, обвиняет Apple в нарушении законов штата о защите частной жизни, которые запрещают запись разговоров без согласия пользователя.

Кроме того, корпорация Apple обвиняется в даче ложных показаний Конгресса в ответе на запрос о защите конфиденциальных данных пользователей.

В иске отмечается, что в пользовательском соглашении Apple говорится о праве компании записывать команды после слов «Привет, Siri», однако помощник «может быть активирован почти всем», например, звуком молнии или поднятием руки.

Издание также вспомнило про расследование The Guardian в котором рассказали, что к сотрудникам Apple часто попадают записи с конфиденциальной информацией.

Напомним, с 30 июля на "Украинской бирже" началась торговля акциями Apple. Первая сделка была заключена в 12:25 на 95 акций по цене 5792 грн/шт.