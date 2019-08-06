Бизнесмену, осужденному за организацию покушения на Бабченко, отказали в досрочном освобождении

Ирпенский городской суд Киевской области отказался досрочно освободить бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говориться в решении судьи Яны Шестопаловой.

Она отказала защите Германа в досрочном освобождении.

По данным адвокатов, осужденный серьезно болен и не может находиться под стражей.

Суд не удовлетворил данное ходатайство защиты.

Напомним, 30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за причастность к организации убийства Бабченко.

29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.