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Бизнесмену, осужденному за организацию покушения на Бабченко, отказали в досрочном освобождении

Защита заявляет о тяжелой болезни Бориса Германа.

Бизнесмену, осужденному за организацию покушения на Бабченко, отказали в досрочном освобождении
Осужденный за организацию покушения Борис Герман
Фото: Lb.ua

Ирпенский городской суд Киевской области отказался досрочно освободить бизнесмена Бориса Германа, осужденного за организацию несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом говориться в решении судьи Яны Шестопаловой.

Она отказала защите Германа в досрочном освобождении.

По данным адвокатов, осужденный серьезно болен и не может находиться под стражей.

Суд не удовлетворил данное ходатайство защиты.

Напомним, 30 августа Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы за причастность к организации убийства Бабченко.

29 мая 2018 года СБУ инсценировала убийство Бабченко и задержала украинского бизнесмена Германа по подозрению в организации этого преступления по заказу российских спецслужб.

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Источник: "Українські новини"
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