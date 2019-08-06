ОАСК объяснил свое решение по реформе питания в армии

В суде пояснили, что рассматривали лишь правомерность процедуры принятия приказа Минобороны.

Окружной административный суд Киева своим решением не останавливал реформу питания в Вооруженных Силах Украины, а рассматривал исключительно правомерность принятия соответствующего приказа Министерством обороны.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОАСК.

"Акцентируем внимание на том, что предметом иска является сама процедура принятия приказа, а не его содержание. В данном деле суд не рассматривает и не предоставляет оценки непосредственно проведенной реформе системы питания в Вооруженных Силах Украины, а только анализирует соблюдение Министерством обороны законодательно установленного порядка принятия обжалуемого приказа", - отмечается в заявлении.

В ОАСК пояснили, что в суде рассматривается правомерность процедуры принятия приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.

В суде напомнили, что по мнению истца, ответчиком (Минобороны) были допущены следующие нарушения профильного закона:

- проект приказа не был обнародован для обсуждения физическими и юридическими лицами;

- приказ не был согласован с Государственной регуляторной службой;

- приказ не был включен в план подготовки проектов регуляторных актов.

"Учитывая указанное, суд принял доводы истца во внимание, и вынес определение об обеспечении иска", - отметил в ОАСК.

Напомним, переход на новую систему питания Вооруженные Силы начали в 2018 году, это позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц. По состоянию на июль 2019 года, половина военнослужащих ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу. Планировалось, что к концу 2019 на новую систему переведут 100% личного состава.

27 июля в Минобороны заявили, что ОАСК приостановил реформу питания, а именно - приказа "О переходе военных частей ВСУ на систему продовольственного обеспечения по применению каталога продуктов питания в 2019 году" №90 от 04.03.2019. В министерстве предупредили, что прекращение действия приказа будет иметь серьезное негативное влияние на систему обеспечения ВСУ, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС. Кроме того, это будет содействовать коррупции в системе питания ВСУ.

В Минобороны также заявили, что обжалуют это решение ОАСК.