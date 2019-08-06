НАПК снова открыло реестр коррупционеров, - Opendatabot

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции открыло реестр коррупционеров.

Об этом сообщает портал Opendatabot.

Отмечается, что в прошлом году реестр коррупционеров публиковало Министерство юстиции, а полгода назад эта обязанность перешла к НАПК.

"Так, последнее обновление реестра на портале открытых данных произошло 25 июня 2019 года. На прошлой неделе мы сообщили, что реестр коррупционеров больше не обновляется. Нас поддержало большинство коллег-журналистов, распространивших информацию об этом. В ответ Минюст прокомментировал, что сейчас реестром коррупционеров занимается НАПК. НАПК, в свою очередь, сообщило, что человека можно проверить на их сайте. Тем не менее, уже сегодня реестр коррупционеров появился на государственном портале открытых данных. НАПК открыло реестр и это прекрасно", - говорится в сообщении.

Согласно обновленным данным, в Украине насчитывается 26 863 человека, совершивших коррупционные правонарушения.

"Наиболее популярным коррупционным правонарушением является нарушение требований финансового контроля (2115 дела). На втором месте - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (154 дела) и нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов (88 дел)", - говорится в сообщении.

Напомним, НАПК открыло единый реестр коррупционеров 6 февраля 2019 года. Он содержит информацию о лицах, привлеченных к уголовной, административной, дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также о юридических лицах, в которых применены меры уголовно-правового характера в связи с совершением коррупционного правонарушения. Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать государственные должности.

29 июля сообщалось, что Минюст перестал обновлять реестр в формате открытых данных.