Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках и полиция не справляется

"Наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город тонет в наркотиках и полиция не справляется с этой проблемой.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках... Люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", - говорится в фейсбуке Кернеса.

"Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется", - добавил он.

В связи с этим он попросил делиться с ним идеями, как можно победить проблему наркотиков на улицах.

"Предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город. Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне", - заявил Кернес.

Напомним, в июле Национальная полиция заявила о задержании 400 кг кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы.

В марте СБУ отчиталась о разгроме украинской ветки наркосиндиката "Химпром". Оборот этой преступной организации оценивается в десятки миллионов долларов в год.