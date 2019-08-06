Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Коломойский назвал Бойко и Медведчука коллаборантами и предателями
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
На Донбассе погибли четверо украинских военных (обновлено)
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ГлавнаяПолитика

Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках и полиция не справляется

"Наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь".

Кернес заявил, что Харьков тонет в наркотиках и полиция не справляется

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что город тонет в наркотиках и полиция не справляется с этой проблемой.

"Нет смысла скрывать: Харьков тонет в наркотиках... Люди пишут сотни адресов "закладок", где идет настоящий трафик, не зависимо, центр это или окраина, заборы в адресах, наркоманы просто на улицах жрут эту дрянь", - говорится в фейсбуке Кернеса.

"Нет смысла скрывать и другое: полиция не справляется", - добавил он.

В связи с этим он попросил делиться с ним идеями, как можно победить проблему наркотиков на улицах.

"Предлагаю здесь и сейчас начинать объединяться, чтоб уберечь детей и не упустить город. Все инициативы, идеи, как бороться, предложения от общественных организаций, молодежных групп - пишите мне", - заявил Кернес.

Напомним, в июле Национальная полиция заявила о задержании 400 кг кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы.

В марте СБУ отчиталась о разгроме украинской ветки наркосиндиката "Химпром". Оборот этой преступной организации оценивается в десятки миллионов долларов в год.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также