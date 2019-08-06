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Шевченковский суд назначил экспертизу высказываний главы "ОПЗЖ" Медведчука

В российских выступлениях политика эксперты будут искать признаки призывов к сепаратизму.

Шевченковский суд назначил экспертизу высказываний главы "ОПЗЖ" Медведчука
Виктор Медведчук
Фото: Lb.ua

Шевченковский районный суд Киева назначил лингвистическую экспертизу выступлений лидера партии "ОП За жизнь" Виктора Медведчука в России для выявления признаков сепаратизма. Решение суда было принято 2 августа, пишет агентство "Украинские новости".

Ходатайства подал в суд следователь Службы безопасности Украины, которая с 5 февраля текущего года расследует уголовное производство о возможном сепаратизме и госизмене Медведчука

Досудебное расследование установило, что 18 июля в Санкт-Петербурге Медведчук и председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Юрий Бойко провели пресс-конференцию. Видеозапись конференции направлена на экспертизу.

Эксперты должны установить, содержатся ли в тексте выступления Медведчука публичные призывы к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, в том числе совмещенные с разжиганием национальной или религиозной вражды.

Напомним, ранее СБУ начала расследовать поездку Медведчука, Бойко и еще троих депутатов "ОПЗЖ" в Москву 10 июля, когда украинские политики встретились с представителями правительства РФ и партии "Единая Россия".

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Источник: "Украинские новости"
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