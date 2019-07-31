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Медведчук подал в суд на издание "НВ"

Кум Путина начинает депутатскую каденцию с иска против журналистов.

Медведчук подал в суд на издание "НВ"
Фото: Lb.ua

Кум президента России, один из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук подал в суд на ООО "Издательский дом Медиа-ДК" (журнал "НВ", сайт NV.ua и "Радио НВ").

Об этом говорится на сайте "НВ".

Информация о деле про "защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержение недостоверной информации" появилась на портале "Судебная власть Украины". Иск от 30 июля будет рассматривать Подольский районный суд Киева.

С чем именно связан иск, в издании еще не знают.

18 июля в журнале "НВ" вышла статья журналистов Кристины Бердинских и Ивана Верстюка "Призраки прошлого". В ней шла речь о том, что бездеятельность правоохранителей и лояльность судов привели к тому, что бывшие регионалы и пророссийские силы подмяли под себя информационное пространство и готовы получить второе по численности представительство в Верховной Раде.

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