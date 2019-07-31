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Зеленский хочет, чтобы в Черкассах был аэропорт

Президент поинтересовался, сколько времени и средста нужно для реконструкции аэропорта.

Зеленский хочет, чтобы в Черкассах был аэропорт
Фото: president.gov.ua

Во время рабочей поездки в Черкасскую область президент Владимир Зеленский осмотрел Черкасский аэропорт.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поинтересовался, сколько нужно средств и времени, чтобы полностью завершить комплекс ремонтных работ. По словам местных чиновников, для этого необходимо два года и около 750 млн гривен, при этом строительство можно разбить на очереди и параллельно запустить авиасообщение.

"Вы обращались к бизнесу, крупных предприятий области, чтобы они помогли с финансированием?" - спросил президент. Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук ему пояснил, что переговоры с бизнесом ведутся, но бизнес ждет формирования нового правительства.

"Мы хотим, чтобы в Черкассах был аэропорт", - подчеркнул Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Директор аэропорта Иван Далибожак отметил, что капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы был начат в 2018 году. Стоимость работ - 128 млн гривен. Также, по его словам, есть проектная документация на перрон и рулевую дорожку. Далибожак подчеркнул, что из Черкасс в Киев ведет единственная дорога, поэтому также есть необходимость и в авиасообщении.

Директор аэропорта отметил, что до 1 декабря взлетную полосу планируют сдать в эксплуатацию.

"А техника сегодня появилась, или была? Очень много областей, где техника появляется в день моего выезда", - сказал Зеленский.

Напомним, аэропорт "Черкассы", был построен в 1984 году и на то время считался одним из крупнейших на территории Украины. Однако, с распадом СССР аэропорт утратил свой международный статус и стал обслуживать внутренние чартерные рейсы и в основном использовался в качестве запасного аэродрома. В 1997 году аэропорт прекратил принимать самолеты, а в 2001 был закрыт из-за проблем с финансированием.

В 2007 году он получил новый сертификат и возобновил свою работу. С 2007 по 2009 годы аэропорт был реконструирован, на нем восстановили взлетную полосу и аэровокзал. С 2011 года аэропорт работал не по назначению из-за из-за близости аэропорта "Борисполь" (200 км). "Черкассы" также  считаются запасным на случай непредвиденных ситуаций и плохих погодных условий.

В 2016 году была разработана правительственная программа по восстановлению местных аэропортов, согласно которому Черкасский аэропорт передали Министерству инфраструктуры.

В 2018 году, чтобы погасить задолженность по зарплатам сотрудникам аэропорта, на торги было выставлено 10 205 тонн асфальта, снятого во время фрезерования. Это покрытие не использовалось в деятельности предприятия. Сумма задолженности по заработной плате перед сотрудниками аэропорта составляет более 1 млн грн. Задолженность перед работниками аэропорта накапливалась с 2000 года.

Государственная исполнительная служба продала на торгах OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции) 10 лотов с асфальтом за 1,23 млн гривен.

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