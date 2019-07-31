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Единственным кандидатом на пост главы МИД остается Пристайко, - помощник президента

Ермак надеется, что заместительница главы МИДа Елена Зеркаль останется на своей должности.

Единственным кандидатом на пост главы МИД остается Пристайко, - помощник президента
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Заместитель главы ОПУ Вадим Пристайко по-прежнему остается единственным кандидатом на пост министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью "Интерфакс-Украина".

"Пристайко остается единственным кандидатом на министра иностранных дел Украины, и мы об этом открыто говорили", - сказал Ермак.

Кроме того, политик отметил профессионализм заместительницы главы МИДа по вопросам евроинтеграции Елены Зеркаль, которая является уважаемым человеком в международном сообществе. Ермак выразил надежду, что она продложит свою работу на этой должности: "Я думаю, что для всех будет большой удачей, если она продолжит работать на той позиции, на которой она сегодня находится. Она на своем месте".

Помощник президента также опроверг информацию, что в будущем он может стать заместителем главы Офиса президента Украины вместо Пристайко.

"На сегодняшний день, как помощник президента, по его поручениям, я подключаюсь в вопросы международной политики. Буду продолжать курировать какие-то из этих направлений и в будущем. Я там, где нужен президенту. Становиться заместителем главы Офиса президента в мои планы не входит", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил ВР назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко 11 июня.

С 22 мая Пристайко занимает должность заместителя главы Администрации президента, а до этого возглавлял миссию Украины при НАТО. В 2014-2017 годах он работал заместителем и первым заместителем министра иностранных дел Украины, а перед этим был послом Украины в Канаде.

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