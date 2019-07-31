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Бекиров намерен начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск

Состояние политзаключенного стабильно критическое.

Бекиров намерен начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск
Эдем Бекиров
Фото: UATV

Тяжелобольной политузник Эдем Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела в Красноперекопск.

Об этом сообщил адвокат политзаключенного крымскотатарского активиста Ислям Велиляев.

На своей странице в фейсбуке адвокат сообщил, что 30 июля посетил Бекирова в СИЗО г. Симферополь.

"Как и ранее состояние его здоровья оставляет желать лучшего. Можно охарактеризовать как стабильно критическое. Со слов Эдем ага, уровень сахара в крови на данный момент находится на отметке 12-16 ммоль. После приема пищи сахар поднимается до 20-22 ммоль. Давление на уровне 160 на 100. Мучают частые головные боли. На протяжении 10-ти дней не мог встать с нар из-за защемления нерва и сильной боли в спине.Болит сердце, мучает отдышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха", - написал Велиляев.

Ввиду этих обстоятельств Бекиров намерен объявить голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в г. Красноперекопск, так как он не выдержит столь длительного этапа, сообщил адвокат.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу, но оккупационные власти Крыма ограничились переводом его в медчасть СИЗО.

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