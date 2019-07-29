Суд в Москве оштрафовал 18 крымчан, задержанных под Верховным судом России

Судья Таганского районного суда Москвы Юлия Смолина 29 июля назначила штрафы в размере 20 тысяч рублей 18 крымчанам, которые были задержаны под Верховным судом России 11 июля, где они собрались в поддержку фигурантов первого бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Крым.Реалии.

В ходе судебных заседаний защита постоянно требовала обеспечить состязательность процесса, пригласив сторону обвинения, а также вызвать для допроса свидетелей из числа сотрудников полиции. Суд отклонил все эти ходатайства.

Крымчане, по которым был суд, на заседание не явились, но предоставили письменные объяснения.

Адвокаты обратили внимание суда на тот факт, что несанкционированные сборы продолжались 1 минуту и 15 секунд, после чего пикетчики выполнили требования полиции и убрали атрибутику, и также, по их мнению, неправильную квалификацию правонарушения.

11 июля Верховный суд России на три месяца сократил приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Энверу Мамутову, который был признан организатором "Хизб ут-Тахрир" в Бахчисарае, суд уменьшил срок отбывания наказания на три месяца – с 17 лет в колонии строго режима до 16 лет и 9 месяцев. Соответственно остальные фигуранты – Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Зеври Абсеитов получили 8 лет и 9 месяцев строгого режима вместо 9 лет.

Напомним, у здания суда, где рассматривали апелляцию по "делу Хизб ут-Тахрир", московские правоохранители задержали 60 участников пикета в поддержку осужденных крымских татар. Пикетчики были в белых футболках с надписями "Прекратите репрессии против крымских татар" и держали в руках плакаты со словами протеста против бесправия в отношении осуждённых соотечественников.

Фигуранты «дела Хизб ут-Тахрир» были задержаны в результате массовых обысков в домах крымских татар мусульман в Бахчисарае, 12 мая 2016 года.

После задержания Энвер Мамутов, Рустем Абильтаров, Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов были помещены в СИЗО в Симферополе, где находились 2 года по сфабрикованным и необоснованным обвинениям. В мае 2018 года дело было передано в Северо-Кавказский окружной военный суд, крымчан этапировали из Симферополя в российский Ростов.

24 декабря 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде г. Ростов-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание в отношении фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», на котором был оглашен приговор первой бахчисарайской группы. Решением суда все четверо крымских татар мусульман были признаны виновными в совершении преступлений.