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Секретарь Киевсовета подал в отставку

Прокопив баллотировался в Раду, но проиграл кандидату от "Слуги народа".

Секретарь Киевсовета подал в отставку
Володимир Прокопів
Фото: facebook/Evgen Loyuk

Заместитель мэра Киева - секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив в понедельник, 29 июля, подал в отставку.

В комментарии LB.ua он сообщил, что написал заявление о сложении полномочий секретаря Киевсовета в связи с тем, что он возглавит киевскую городскую организацию "Европейская солидарность" для подготовки к местным выборам.

"Еще когда мэр подавал меня на должность секретаря, у меня была договоренность, что как только у меня будет конфликт интересов, я напишу заявление о сложении полномочий. Что я и сделал сегодня", - рассказал Прокопив.

Мэр Киева Виталий Кличко пока что заявление не подписал.

Заявление Прокопива должно быть зачитано во время заседания Киевсовета, ближайшее из них запланировано на начало сентября.

Напомним, что Прокопив - депутат Киевсовета с 2014 года. Первый раз избирался от "УДАРа", второй - от партии “Блок Петра Порошенко "Солидарность".

С 1 декабря 2015 года - секретарь Киевсовета.

На досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался от "Европейской солидарности" по киевскому округу №211, но проиграл кандидату "Слуги народа" Александру Юрченко.

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