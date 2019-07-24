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Киевсовет отменил назначенную на завтра сессию

Причины отмены заседания сейчас не известны.

Киевсовет отменил назначенную на завтра сессию
Фото: kmr.gov.ua

Сессия Киевсовета, запланированная на завтра, была сегодня отменена. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на собственные источники в Киевсовете.

Причины отмены сессии на данный момент не известны.

Напомним, ранее сегодня Офис президента обратился к Кабинету министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан пригрозил Кличко разделением должностей мэра Киева и главы КГГА. Глава КГГА имеет реальную исполнительную власть в Киеве, тогда как мэр занимается горсоветом и выполняет представительские функции.

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