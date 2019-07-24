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Маркарова может остаться министром финансов в новом правительстве, - Герус

Представитель президента назвал ее профессиональным министром. 

Маркарова может остаться министром финансов в новом правительстве, - Герус
Фото: Макс Требухов

Нынешний министр финансов Оксана Маркарова может остаться на этой должности в новом правительстве. Об этом сообщил в комментарии журналистам представитель президента Андрей Герус, передает "Укринформ". 

"Очевидно, что бюджет будет приниматься новым парламентом. Министерство финансов есть, там работают профессионалы и специалисты. Будет передача власти. Возможно, министр, возможно, заместители будут работать", - сказал он.

Отвечая на вопрос о дальнейшем продолжении работы с Маркаровой в качестве министра, Герус ответил, что это возможно. "Она профессиональный министр. Надо подумать, какое решение принять", - отметил он.

В то же время представитель президента заявил, что у него нет уверенности, что кто-то еще из нынешнего правительства продолжит работу в Кабмине. Подобные предложения будут появляться после назначения нового премьера, который тоже имеет право предложить кандидатов на пост министров. 

Напомним, 21 июля Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в "Слуге народа" рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера. Он отметил, что допускает назначение премьером секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка, председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева или исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко.

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